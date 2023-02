Alla faccia del riscaldamento climatico la nostra provincia è andata sottozero

Alessandria – Alla faccia di certi cialtroni che parlano di riscaldamento climatico (ai quali ricordiamo ancora che Annibale alla testa del suo esercito nel 218 a.C. ha scalato il Monviso a fine ottobre perché la neve non c’era e faceva più caldo di oggi) registriamo che – dopo la fontana gelata in Piazza De Ferrari a Genova – stanotte in provincia di Alessandria siamo andati sottozero:

– 9,1° a Cabella Ligure -9,1°,

– 8,7° a Sezzadio -8.7°,

– 8,6° a Tortona -8.6°,

– 7,1 ° ad Alessandria – 7,1°.

Nel resto del Piemonte:

-20.7° sul Monte Rosa,

-12,4° a Castell’Alfero,

-12,3° a Praly (Torino),

-12° a Saliceto,

-10,7° a Formazza (VCO),

-10,4° a Nizza Monferrato e Mombaldone Bormida,

-8.2° ad Asti,

-3.3° a Torino.

Così, per la precisione.

Voila.

Foto di repertorio da Cosenza Channel