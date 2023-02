Calcio Serie D – Il Casale dei giovani piace ma perde

Casale Monferrato (Casale 1 – Ligorna 2) – Non ce la fa il Casale, pur essendo passato in vantaggio con Daidola, a vincere una partita che si era messa sui binari migliori. Ospite d’eccezione in tribuna e probabilmente futuro allenatore dei Nerostellati Andrea Pierantoni. Il Ligorna si impone per 2-1 con le reti di Botta e Donaggio, frutto di due mischie nelle quali i due giocatori hanno abilmente sfruttato gli spazi stretti. Forse la migliore prestazione dell’intera stagione, nel primo tempo, ha regalato al Casale 45’ di gioia per poi ritornare alla realtà con il secondo tempo. Le vicende societarie di certo non aiutano ma da Dicembre a oggi la squadra sta tentando di tenere la categoria senza sfigurare.

Casale: Dosio, Oproiescu, De Felice, Cardamone, Mazzucco, Lanza, Daidola (23’ st Kemayou), Petrarca, Vicini, Fossati, Cipollone. A disp. Dragone, Ceronetti, Cancellieri, Ganassi, Bouchbika, Diakite, Parisi. All. Bissolino

Ligorna: Atzori, Lipani (1’ st Gualtieri), Scannapieco, Botta (32’ st Tassotti), Abdelazim (23’ st Dellepiane), Di Masi, Gulli, Serra Sanchez, Donaggio, Gerbino (25’ st Damonte), Garbarino. A disp. Gragnoli, Mancuso, Maresca, Mazzamuto. All. Roselli

Gol: pt 40’ Daidola; st 12’ Botta, 30’ Donaggio.

Arbitro: Zammarchi di Cesena