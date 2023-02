Gli amici britannici sono con noi: “Meloni ha stupito positivamente qui da noi, Macron ha paura di lei, vuole isolarla, ma fallirà”

Londra (da Affari Italiani) – “Emmanuel Macron e Giorgia Meloni sono due leader profondamente diversi che hanno visioni del mondo totalmente opposte”: questa è l’analisi del leader della Brexit Nigel Farage, intervistato da Affaritaliani.it, sull’ultimo scontro tra la Francia e l’Italia. “Devo dire che i primi cento giorni del governo Meloni qui nel Regno Unito hanno sorpreso positivamente e sono stati decisamente migliori del previsto, sia per il primo ministro Rishi Sunak, che per l’opinione pubblica e perfino per i nostri media. Inizialmente c’erano delle ciriticità e delle preoccupazioni, invece Meloni si è dimostrata una leader molto competente. Almeno questa è l’opinione che abbiamo qui a Londra”.

L’obiettivo di Macron è quello di isolare Meloni e l’Italia in Europa?

“Assolutamente sì – risponde Farage – questa è la tattica che utilizza l’Unione Europea, usata contro l’Ungheria e contro la Polonia. Così è come opera l’Ue, purtroppo è la verità”.

Riuscirà Macron a isolare Meloni e l’Italia?

“Non ci sono riusciti con Orban, che si è rialzato più forte di prima. E più la Francia, il suo presidente e l’Unione Europea cercheranno di isolare l’Italia e più Meloni guadagnerà popolarità in patria”, conclude il leader della Brexit.