Alessandria – Scoppia un incendio in casa e i due occupanti chiamano i pompieri e si barricano in bagno. Tutto si è svolto in rapida successione verso l’una di notte in una mansarda al quarto piano d’uno stabile in Via Ferrara. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato per cui hanno avuto ragione delle fiamme in circa un’ora. L’alloggio attualmente non è agibile. Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Illesi i due occupanti. L’allarme sarebbe stato dato anche da alcuni passanti.