Coda sulla A26 tra Ovada e Masone per un grave incidente stradale

Ovada – Traffico bloccato tra Masone e Ovada nel primo pomeriggio di oggi dove si registrano 4 km di coda a causa di un grave incidente stradale sulla A26 Genova Gravellona oggi pomeriggio verso l’una e mezza nel tratto compreso tra Masone e Ovada in direzione Nord. Coinvolti un Tir e un’auto, due feriti, entrambi a bordo dell’auto: si tratta di un uomo di 63 anni che ha riportato un trauma cranico commotivo, trasportato dall’elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, e una donna di 51 anni con diversi traumi agli arti, presa in carico in codice giallo. Oltre alle squadre del 118 e ai Vigili del Fuoco, sul posto s’è recata anche una pattuglia della Polizia Stradale. La viabilità è tornata regolare intorno alle tre del pomeriggio.