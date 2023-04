Alla guida di notte ubriaco e senza patente fa un incidente: denunciato

Alessandria – Dopo la mezzanotte di ieri c’è stato un incidente fra due auto – una Volkswagen Passat e una Ford Fiesta – all’incrocio fra Via Carlo Marx e Via Maggioli al quartiere Cristo, molto probabilmente dovuto a una mancata precedenza. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e un’ambulanza, anche se i due conducenti hanno riportato lesioni lievi per cui hanno rinunciato al ricovero all’ospedale. Gli agenti però, nel controllare i documenti, hanno scoperto che uno dei due automobilisti, uno straniero di 34 anni residente in città, viaggiava senza patente. Non basta perché hanno notato che era molto nervoso e parlava in modo confuso, per cui gli hanno fatto l’alcoltest che è risultato molto al di sopra dei limiti di legge. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e l’auto gli è stata sequestrata.