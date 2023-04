È Palenzona il nuovo presidente di Fondazione Crt

Torino – Il camionista di Pozzolo Formigaro Fabrizio Palenzona è il nuovo presidente della Fondazione Crt. Ha letteralmente asfaltato il rivale Giovanni Quaglia, presidente Uscente e fino a due mesi fa grande favorito per la rielezione, con 10 voti a 7. Quaglia lascia dopo sei anni trascorsi al vertice. Non ha incantato nessuno il bilancio dei record strombazzato dal cuneese Quaglia perché tutti sanno che è in gran parte dovuto alle plusvalenze incassate dalla vendita del pacchetto di azioni Atlantia: avanzo di esercizio 2022 pari a 127,2 milioni di euro (+42,6% rispetto agli 89,2 milioni del 2021), posizione finanziaria netta salita a quota 569 milioni (+73,4%), patrimonio investito superiore ai 3 miliardi, Fondo di stabilizzazione delle erogazioni corrispondente a tre annualità erogative con 157,5 milioni di euro. Il miglior consuntivo degli ultimi dieci anni, nonché uno dei migliori di sempre, era stato varato un mese fa dal cda guidato proprio dal presidente Quaglia.