Pallacanestro Serie A2 Playout – Il Monferrato prevale meritatamente su un campo difficile

San Severo – Finisce 80-91 in favore di Monferrato la terza giornata del girone salvezza di questa edizione del campionato di Seria A2. Una partita dove il miglior realizzatore, Ellis con quasi 25 (23 per la precisone) a referto, dà sfogo alla sua classe portando il Monferrato a guadagnare una vittoria su un campo difficile. Prossimo impegno nel prossimo week-end contro Chieti. Primo quarto che finisce con San Severo a meno sette che commette diversi errori in fase difensiva permettendo così a Justice e compagni di trovare i canestri. Si riparte con Monferrato a +5 che mantiene il vantaggio e allunga grazie ad una tripla di Ellis e ad un tiro da due sempre suo. San Severo continua a non riuscire a difendere e Casale allunga sul + 14 ottenendo così il massimo vantaggio. Casale chiude il secondo quarto andando all’intervallo lungo con un parziale di + 20. Punteggio oltre media per Casale che e’ nettamente superiore all’avversario; nel terzo e’ pura amministrazione con i giocatori di Comazzi sempre pronti a rispondere colpo su colpo a San Severo. Nell’ultimo periodo succede che San Severo si riavvicina e ottiene un -12 che almeno evita la figuraccia.

San Severo – Monferrato Basket 80-91 (16-23/ 19-32/24-16/21-20)

San Severo: 30 Raivio, 2 Mecci, 7 Lupusor, 8 Sabatino, 9 Ly Lee, 12 Bogliardi, 22 Daniel, 20 Jerkovic, 23 Petrusevski, 30 Ravio. All. Pilot

Monferrato Basket: 14 Martinoni, 5 Carver, 6 Mele, 8 Valentini, 9 Formenti, 14 Martinoni, 21 Ghirlanda, 30 Poom, 33 Leggio, 44 Justice. All. Comazzi