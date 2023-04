Più vitamine per vivere meglio e a lungo: interessante meeting al Golf La Serra di Valmadonna

Valmadonna – Domenica 16 Aprile s’è svolto un importante incontro nell’elegante sede del Golf La Serra a Valmadonna, in Provincia di Alessandria. Oggetto dell’incontro la presentazione dell’iniziativa benefica organizzata dal Memorial Zucconi di Bassignana e dall’Associazione “Solidarietà” Lions Distretto 108IA2 di Valenza, in collaborazione con la Ditta Inpha Nutraceuticals di Milano. Erano presenti a rappresentare la Fondazione Soggiorno M.A. Ribero Luino di Ticineto, il Direttore Sanitario della RSA omonima Dr. Claudio Lanteri e il Segretario Generale della Fondazione Geom. Alfredo Fracchia.

Il Lions Club di Valenza, noto da sempre per l’impegno nelle attività benefiche a favore dei progetti di utilità sociale, ha accolto positivamente la proposta del Memorial Zucconi di collaborazione con la Ditta Inpha Nutraceuticals che, con la passione per la nutraceutica e per la potenzialità delle sostanze naturali, studia scientificamente e realizza integratori efficaci e sicuri che agiscano positivamente sullo stato di salute delle persone. La Fondazione M.A. Ribero Luino è stata individuata come centro di elezione per la somministrazione di Vitamina D spray sublinguale agli Ospiti della Struttura individuati nel percorso di sperimentazione che sarà seguito dall’equipe medico-infermieristica interna anche per evidenziare i risultati di follow-up. Durante il programma, verrà eseguita gratuitamente agli Ospiti interessati una Mineralogia Ossea Computerizzata per individuare i livelli di fragilità osteo-articolare causati, soprattutto nelle Persone anziane e grandi anziane, anche dalla carenza della stessa Vitamina D.

Nei prossimi giorni, avverrà la consegna del materiale e sarà sviluppato il protocollo operativo che si svolgerà integralmente all’interno della RSA M.A. Ribero Luino, punta di diamante, insieme ad altre numerose RSA del nostro territorio, fra cui anche la Consorella Soggiorno Airone di Giarole, di un rinnovato e sempre accresciuto interesse per il miglioramento della qualità esistenziale dei grandi Anziani, per i quali si è aggiunto negli ultimi decenni, anni alla vita ma i quali occorre sempre più che si aggiunga vita agli anni.