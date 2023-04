Slot machine e bevande fuori controllo: la Polizia interviene

Casale Monferrato – Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casale Monferrato e la Polizia Locale hanno effettuato, nello scorso mese di marzo, un servizio coordinato di prevenzione e di controllo amministrativo in alcuni esercizi pubblici e circoli privati per cui sono state riscontrate molte irregolarità inerenti sia l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che della corretta messa in esercizio degli apparecchi da gioco che erogano vincite in denaro. In particolare per una Sala Giochi sono state accertate irregolarità riguardo l’attività svolta anche di somministrazione bevande con l’irrogazione di circa 4.000 euro di sanzioni amministrative legate alla Legge Regionale 38/2006 e sospensione dell’attività stessa fino al ripristino secondo i parametri fissati dalla normativa; sono in corso ulteriori accertamenti, riguardo alla gestione delle Videolottery presenti. Nel controllo invece di un Circolo Privato è stata verificata attività di somministrazione bevande in assenza di prescritta autorizzazione (sanzione amministrativa par a 4.000 euro) nonché la presenza di 8 apparecchi elettronici per il gioco senza nessuna autorizzazione (sanzione amministrativa pari a 24.000 euro).