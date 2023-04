Da Cse Fulscam Alessandria/Asti – Il “21 Aprile Manifestazione e sciopero per i dipendenti dell’appalto di pulizie della Polizia e Carabinieri della Provincia di Alessandria

“Basta salari da fame, basta appalti e sub-appalti al ribasso”!

I dipendenti dell’appalto di pulizie operanti presso la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, insieme alla Cse Fulscam, dopo la proclamazione dello stato di agitazione avvenuta circa un mese fa manifesteranno e sciopereranno (aderendo allo sciopero proclamato i primi d’Aprile a livello nazionale per tutti i settori dalla CUB). Il Presidio si terrà davanti alla Prefettura di Alessandria Venerdì 21 Aprile dalle ore 10:00 per sensibilizzare la cittadinanza ma anche e soprattutto la Prefettura, la Questura e l’Arma dei Carabinieri che gestiscono l’appalto. I circa 20 lavoratori della Provincia che svolgono i servizi di pulizia e sanificazione presso le diverse stazioni dell’Arma, Commissariati, Sezioni di Carabinieri e Polizia avevano recriminato circa un mese fa, visto che gli viene richiesto di spostarsi quotidianamente con i loro mezzi (a volte facendo circa 100 km al giorno) senza nessun riconoscimento economico per il disagio e rimborso spese per il carburante, che la Piemonte Srl e i Committenti rispettino il Ccnl e diano una retribuzione dignitosa in rispetto del Ccnl. Stefania Gallo Segretaria Territoriale CSE dice: “Considerato che nei due incontri avuti dinanzi al vice Capo di Gabinetto di Alessandria come procedura di raffreddamento la Piemonte Srl non ha dimostrato nessuna volontà nel regolarizzare la situazione dei lavoratori e gli Organi Commitenti non si sono interessati della vicenda abbiamo deciso di proclamare uno sciopero con conseguente presidio sperando che si possa cambiar rotta – continua Gallo chiamando a responsabilità anche il committente – ente che, in quanto pubblico, dovrebbe garantire la congruità dell’appalto e il rispetto della normativa vigente ma che da Marzo si sta totalmente disinteressando della situazione”.