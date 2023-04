Stupratori e rapinatori seriali arrestati a Tortona

Tortona – Arrestato ieri dai Carabinieri il complice rumeno del messicano di 38 anni già in arresto per violenza sessuale, rapina e due tentate rapine ai danni di alcune donne escort, avvenute in tre case diverse a Tortona, il 17, il 20 e il 31 marzo. Il nuovo arrestato è invece un rumeno di 20 anni che, dopo il complice messicano, aveva violentato la stessa rumena per poi rapinarla di 250 euro. Quindi aveva tentato lo stesso colpo a volto coperto per derubare, sotto la minaccia d’una pistola scacciacani, altre due donne, un’italiana e una brasiliana. Non è finita, perché il 20 marzo il messicano di 38 anni aveva tentato di rapinare una escort cinese e il 31 marzo ha tentato di fare la stessa cosa nei confronti di altre due escort sempre con la stessa pistola scacciacani. Ma gli è andata male perché le due donne hanno reagito anche se una delle due, tentando la fuga, dopo essersi buttata dal terrazzo al primo piano, cadendo a terra s’è rotta il malleolo. I due rapinatori, residenti a Pavia, ora si trovano in carcere ad Alessandria e a Voghera. Il 20enne era incensurato mentre il 38enne è risultato con precedenti di polizia.