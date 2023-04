Achtung! La Deutsche Bank fa tremare i burocrati tedeschi che cercano di salvarsi rifilandoci il Mes: Meloni tieni duro e rispondi “No”! Boia chi molla!

di Renzo Riva – La Ursula Albrecht in Von der Leyen preme per addebitarci il costo del salvataggio di Deutsche Bank, che è un gigante coi piedi d’argilla prossimo a collassare. Il trucchetto dei Krucchi è sempre lo stesso: il Mes. Con quel meccanismo cercano di far pagare il conto agli Stati europei coi conti in disordine. La Meloni sa che non deve ratificarlo o per lei sarà la fine. Anche perché i conti delle nostre banche sono a posto. La Ursula Albrecht in Von der Leyen può mendicare altrove. Noi italiani non ci siamo mai dimenticati quei maledetti 70’000 miliardi di Cds (Credit Default Swap) non contabilizzati nel bilancio federale tedesco con la scusa che sarebbero stati contabilizzati alla scadenza e per il loro valore di mercato a quella data. Della serie: “Chi li ha visti”?