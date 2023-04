Blitz antimafia in Piemonte: collegamenti fra Alessandria e Genova

Alessandria – L’asse operativo era quello che collegava Genova ad Alessandria per poi diramarsi in tutto il Piemonte. L’operazione antimafia dei Carabinieri di Genova è stata effettuata stamane all’alba in provincia di Alessandria e nella zona di Ivrea, Chivasso. Tra gli arrestati figura anche un residente a Genova. Nove le persone arrestate affiliate alla ‘Ndrangheta alessandrina e piemontese. Si tratta di Francesco Vavalà, 67 anni, nato a Maierato, in provincia di Cosenza. Gli altri otto arrestati sono: Domenico Alvaro detto “Il Biondo”, nato a Palmi (Rc), 45 anni; Francesco Belfiore, nato a Torino, 49 anni; Giuseppe Belfiore, nato a Gioiosa Ionica (Rc), 66 anni; Aniello Maurizio Buondonno, nato a Ivrea, 55 anni; Flavio Carta, nato a Ivrea, 48 anni; Antonino Mammoliti, nato a Valencienne (Francia), 58 anni; Stefano Marino, nato a Leonforte (En), 61 anni e Piero Speranza, nato a Ivrea, 63 anni. L’indagine è scattata 8 anni fa e ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza e di ricostruire una rete locale che operava soprattutto nell’area di Ivrea. La sua azione era caratterizzata dalla presenza di soggetti ritenuti appartenenti alla cosca degli Alvaro “carni i cani” di Sinopoli (in provincia di Reggio Calabria), con una struttura organizzativa ben dettagliata e una ripartizione degli associati in ruoli di vertice e subordinati. I malviventi si sarebbero fatti forza proprio del vincolo mafioso, sfruttando omertà e sottomissione per commettere in particolare delitti di estorsione, truffa ed usura. L’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti era già stata colpita in occasione dell’indagine del 2019 denominata “Cerbero”, con l’arresto di 71 persone, mentre oggi i Carabinieri hanno proceduto con l’indagine “Cagliostro”. S’è scoperto che Carmine Alvaro, servendosi proprio del figlio Domenico, avrebbe strutturato una stabile articolazione di tipo mafioso ‘ndranghetista radicata in tutto il Piemonte.

Oltre al reato associativo sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza per truffe commesse in concorso con altri indagati non appartenenti all’associazione, perpetrate ai danni di imprenditori operanti nella provincia di Torino e compiute nella seguente modalità: gli indagati, secondo l’ipotesi accusatoria, si accreditavano espressamente come persone legate a “famiglie” criminali calabresi prospettando alle vittime, alcune delle quali in difficoltà economica, la possibilità di acquistare ingenti somme di denaro “sporco” corrispondendo in cambio somme di denaro significativamente inferiori con il versamento, a titolo di anticipo, di un acconto, a volte sotto forma di lingotti d’oro e gioielli, che diventava il provento del raggiro. Una volta scoperte le truffe, gli indagati avrebbero utilizzato la loro appartenenza all’associazione mafiosa per intimidire le vittime e farli desistere da ogni azione per riavere il maltolto. Le somme sottratte in modo fraudolento supererebbero i 600.000 euro. Inoltre sono stati raccolti elementi indiziari circa la commissione di due estorsioni condotte in danno di un broker finanziario, duramente minacciato dai membri dell’associazione mafiosa, dal quale si sarebbero fatti consegnare la somma di 85.000 euro, incassati mediante l’intermediazione di alcune società fittizie e in danno di alcuni imprenditori operanti nel mercato ittico.

L’indagine ha anche consentito di raccogliere elementi per dimostrare il ruolo di esponenti del clan Belfiore che avrebbero estorto del denaro a due degli odierni indagati in un contesto di intimidazione mafiosa.