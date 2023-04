Da Salvatore Caputo del Midu Puglia – Ammirazione per il Vice Brigadiere Germanà

Come cittadino, atleta paralimpico e rappresentante del M.I.D.U. Sport Handicap Puglia (Movimento Italiano Diritti Umani) impegnato da 40 anni in attività sociali e sportive, ho desiderato esprimere ammirazione ed è poco, al Vice Brigadiere del nucleo radiomobile dei carabinieri di Alessandria Salvatore Germanà per il grande gesto di solidarietà, la forza lucida, che ha permesso di salvare una ragazza dal tentato suicidio. Vedere quelle immagini seduto vicino a lei, ha fatto battere forte il cuore di milioni di cittadini. Ho parlato al telefono col Capitano affinché si faccia interprete della solidarietà che arriva anche da 1000 km. Ho promesso al capitano che se sarò in zona per le mie attività farò di tutto per ringraziarli personalmente. Sotto una divisa batte sempre un cuore. Io, Salvatore Caputo salentino doc, pratico il tennis in carrozzina, ho organizzato il Tour End Polio per aiutare i bambini africani a ricevere il vaccino antipolio gratuito, è il mio sogno prima di lasciare l’attività agonistica, con incontri dialoghi e tennis in carrozzina soprattutto incontrando gli studenti per sensibilizzare e testimoniare come sopravvissuto a quella brutta malattia chiamata poliomielite. Sono orgoglioso per aver portato – io terrone – per la prima volta a Torino e in Piemonte il tennis in carrozzina al Lingotto Fiere negli anni ‘90. Ho ricevuto riconoscimenti in varie città d’Italia, ma a cosa servono se poi ancora oggi subiamo ingiustizie nei vari settori della vita?