I Carabinieri arrestano in flagrante uno spacciatore ma i giudici lo lasciano andare

Tortona – Fatale fu lo scambio di droga fra lo spacciatore e una donna drogata, che l’ha acquistata da lui alla stazione. Lo spacciatore, un marocchino di 38 anni, è stato arrestato dal Carabinieri per spaccio, mentre la donna ha 47 anni ed è stata segnalata per uso personale di droga essendo stata trovata in possesso di una dose di eroina. I Carabinieri hanno fermato i due dopo avere notato uno scambio fra l’uomo, a bordo della sua auto, e la donna. Nell’abitacolo i Carabinieri hanno recuperato quarantadue dosi di cocaina e ventidue di eroina, oltre a più di mille euro in contanti. In seguito alla perquisizione nell’alloggio dell’immigrato hanno trovato altri cinquemila euro in contanti, provento dell’attività illecita. Lo spacciatore, pur condannato a un anno di reclusione e quattromila euro di multa, invece di scontare la pena è stato messo subito in libertà dai giudici alessandrini.