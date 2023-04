Pallacanestro Serie A – La Bertram si rialza e vince con Unahotels

Casale Monferrato – Ritorna alla vittoria la Bertram dopo due sconfitte consecutive nel turno infrasettimanale del campionato di A1. La squadra di Coach Ramondino si è imposta per 74-68 contro Unahotels Reggio Emilia. Inizio sprint dei Bianconeri che, al termine del primo quarto, scavano un solco di nove punti che, alla fine, farà la differenza. Dopo l’equilibrio della seconda e terza frazione, infatti gli ospiti tentano la rimonta e provano ad avvicinarsi negli ultimi minuti ma Christon e compagni stringono i denti e portano a casa due punti importanti. Quattro i giocatori bianco neri in doppia cifra: Christon a 14 e 10 punti per Daumn, Candi e Filloy. Gli ospiti, per rimanere al dato statistico, hanno fallito ben sei tiri liberi su venti. Primo periodo condotto dalla Bertram nei ritmi e nel punteggio: la squadra allenata da Ramondino allunga fino al 21-12 del 10’. Nella seconda frazione la Unahotels, accorcia più volte il proprio gap a due possessi, prima della nuova accelerazione firmata Severini – Macura che vale il 43-31 dell’intervallo. Al rientra dagli spogliatoi la gara scorre sugli stessi binari del primo tempo, con Reggio che prova più volte a rientrare in partita mentre la Bertram respinge ogni tentativo di rimonta e allunga perciò al 64-50 del 30’. Il prossimo impegno dei leoni sarà domenica al Palabarbuto contro Napoli.

Bertram Yacht Derthona – Unahotels Reggio Emilia 74-68 (21-12/ 22-19/ 21-19/10-18)

Bertram Yacht Derthona: Christon 10, Candi 10, Tavernelli, Mortellaro, Nikolic, Filloy 7, Severini 9, Daumn 10, Cain 6, Radosevic 4, Macura 9, Filoni. All. Ramondino.

Reggio Emilia: Reuvers 5, Hopkins 8, Cipolla, Strautins 11, Vitali 1, Stefanini, Cinciarini 8, Burjanadze, Lee, Senglin 18, Olissvicius 5, Diouf 12. All. Sakota.

Arbitri: Lanzarini, Quarta, Pepponi.