Tir di traverso in A26, traffico rallentato

Ovada – In tarda mattinata un Tir, forse a causa del manto stradale sdrucciolevole per la pioggia battente (ma non eravamo in crisi climatica afflitti dal caldo e dalla siccità?), ha sbandato al Km 26 vicino al casello di Ovada e si è messo di traverso su un viadotto prima di entrare in galleria, ostruendo così due carreggiate in direzione Nord. Sul posto i Vigili del Fuoco, due pattuglie di Polstrada di Belforte, i tecnici di autostrade e l’elisoccorso. Nessun ferito ma solo disagi e code tra Masone e Ovada.