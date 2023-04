Cesare Rossini presidente Slala fino al 2025

Alessandria – L’assemblea di ieri ha confermato l’avvocato Cesare Rossini presidente della Fondazione Slala (Logistica del Basso Piemonte) per altri due anni fino al 2025. La nomina è stata fortemente voluta dall’assemblea delle Fondazioni bancarie per garantire la continuità necessaria a consentire lo sviluppo di alcuni processi che negli ultimi mesi hanno già registrato importanti passi in avanti. Sono stati confermati anche i componenti del consiglio di amministrazione che sarà così composto:

Vincenzo Amich, Angelo Berlangieri, Andrea Bonfante, Giorgio Boero, Luigi Bonetti, Daniele Caffarengo, Marco Ciani, Carlo Frascarolo, Gerardo Ghiliotto, Giorgio Guasco, Roberto Livraghi, Davide Maresca, Francesco P. Mariani, Roberto Mariano, Maria A. Mazzarolli, Gianluigi Miazza, Bruno Pasero, Paolo Patrucco, Roberto Pensiero, Massimo Picollo, Luca Quaglia, Agostino Villa.

Devono ancora deliberare la nomina dei loro rappresentanti:

Gruppo Amag, Comune di Novi Ligure, Provincia di Alessandria, Provincia di Imperia, Mercitalia Logistics, Unioncamere Piemonte.

Confindustria Piemonte è entrata a fare parte dell’assemblea delle Associazioni di categoria.

L’assemblea delle Fondazioni private conta:

Fondazione Aleramo, Fondazioni Mani Intelligenti, Quarto Piemonte, Consorzio Proplast.

Al termine dell’Assemblea, rossini nel suo intervento ha spiegato: “Risale a poco tempo fa la proposta di Serena Quattrocolo, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale, per l’istituzione di un Master di logistica all’interno del Dipartimento. Il master si dovrebbe sviluppare su due sedi, Alessandria e Asti, col sostegno delle rispettive Fondazioni bancarie. L’iniziativa assume un doppio valore: il primo è quello di un percorso universitario di altissima specializzazione, il secondo è rappresentato dal coinvolgimento dei territori di area vasta che rappresentano quel Basso Piemonte che è il naturale retroporto del sistema portuale ligure. In questa direzione – ha aggiunto il presidente – intanto, si stanno stringendo i contatti per il futuro ingresso in Slala dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Infatti abbiamo ricevuto da Giorgio Carozzi, che fa parte del Comitato di Gestione in rappresentanza del Comune di Genova, l’interessamento da parte dell’Autorità Portuale di aderire alla Fondazione”.

Ieri è poi stata decisa la nomina di due nuovi vicepresidenti che si affiancheranno alla vicepresidenza di Paolo Valvassore presidente di Ance Alessandria, e che saranno rappresentativi del territorio ligure e di quello astigiano.