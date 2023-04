Da Buzzz – Inizia il “Tour dei Sospesi”, cioè di coloro che hanno rifiutato il vaccino e stanno benissimo

Alessandria – In una fase in cui le restrizioni degli ultimi anni sembrano ormai alle spalle e in cui la conclusione dell’emergenza sanitaria consentirebbe un clima idoneo per analizzare gli eventi trascorsi, interrogarsi su quanto accaduto è un preciso dovere di ciascun individuo che si voglia porre con consapevolezza nella società.

A fronte di questa considerazione nasce il documentario “Sospesi”: un lavoro di Marcello Rossi e Walter Zollino che ripercorre le vicende circa il decreto-legge 44 del 2021, che ha messo in discussione il diritto al lavoro sulla base dell’adesione ad un trattamento sanitario.

Dopo il successo della premiere a Genova sabato 1° aprile presso la sala Cap, il documentario, prodotto dal coworking di reporter “Buzzz”, sarà proiettato in tutte le realtà italiane che desiderano riesaminare uno stralcio di storia recente alla luce dei racconti di vita vissuta che il mainstream non ha pressoché riportato: quelli dei lavoratori del comparto sanità che, rivendicando la propria libertà di scelta, hanno deciso di non aderire alla campagna vaccinale.

Attraverso l’aggiunta di un tassello importante, ma di cui non tutti i cittadini sono stati correttamente informati, intendiamo porre le basi per un dibattito trasversale, che vada oltre le posizioni prese singolarmente, nel tentativo di instaurare un confronto aperto e scevro da stigmatizzazioni di ogni genere.

Considerata l’estrema necessità di creare di spazi di questo tipo capillarmente a livello nazionale, “Buzzz” incentiva i gruppi locali portare “SOSPESI” nella propria città, concordando preventivamente una proiezione tramite l’indirizzo e-mail buzzz.lazzari@gmail.com e seguendo le indicazioni che verranno fornite dalla produzione.

Data la rilevanza dei temi trattati, gli autori Marcello Rossi e Walter Zollino saranno felici di condividere le riflessioni ed il percorso dietro la creazione del documentario “SOSPESI” su altri canali e siti di informazione indipendente.

Per ulteriori informazioni o per concordare un’intervista è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo buzzz.lazzari@gmail.com per interfacciarsi con il comparto comunicazione.

Ufficio stampa e distribuzione

Alice Lazzari

+39 3486552397

buzzz.lazzari@gmail.com