Villafranca d’Asti – Verso mezzogiorno una donna di circa trent’anni ha tentato il suicidio gettandosi dal ponte della ferrovia. Subito soccorsa dal 118, intervenuto sul posto anche con l’elisoccorso, è in gravi condizioni. Per questo la linea ferroviaria Torino-Genova è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire a Vigili del Fuoco, Polizia Ferroviaria e Carabinieri di eseguire i rilievi del caso.