Ex Br Azzolini indagato per la sparatoria alla cascina Spiotta

Roma (Ansa) – L’ex Br Lauro Azzolini è indagato dalla procura di Torino per l’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonzo, avvenuto nel corso della sparatoria alla cascina Spiotta, a Melazzo nell’acquese, il 5 giugno del 1975 in cui morì anche Mara Cagol, moglie di Renato Curcio. Sarebbe dunque Azzolini, secondo i magistrati, l’uomo che riuscì a fuggire dopo la sparatoria. Azzolini è però già stato prosciolto dalle accuse per questa vicenda e dunque il 9 maggio si terrà un’udienza davanti al Gip che dovrà decidere se riaprire o meno le indagini. “Il mio cliente – dice il difensore Davide Steccanella – non ha nulla da temere da questa indagine”.