IL borberino Garrone salverà la Sampdoria?

Genova – Come al solito ci vogliono i piemontesi – anche se della Val Borbera – per mettere a posto le cose. Ed ecco che spunta l’ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone di Vignole Borbera (Alessandria) a dirsi disponibile per salvare la squadra genovese. “Milano Finanza” dà per certo il fatto che il petroliere alessandrino sia disponibile a intervenire nella veste di “amministratore e socio di fatto”, nell’eventuale procedura concorsuale relativa alla squadra dei camalli. Secondo il foglio economico milanese, l’ex presidente, con alcuni suoi familiari e consoci, si sarebbero attivati negli ultimi mesi per cercare di rassicurare i creditori della Sampdoria, banche comprese, svolgendo tale attività diplomatica senza rivestire ovviamente ruoli formali in una società lasciata sul piano giuridico formale da quasi nove anni, muovendosi però anche sulla base di informazioni riservate che sarebbero state accessibili solo dall’interno del club.