Parapiglia nella Casa di Riposo di Fubine per un dipendente ubriaco

Fubine – Un dipendente un dipendente della Casa di Riposo Don Orione di Via Balestrero 2 è stato fermato dai Carabinieri che erano stati chiamati dalla responsabile della Rsa in quanto l’uomo stava dando in escandescenze contro gli ospiti e i dirigenti. Sotto effetto di alcoolici, aveva rotto una bottiglia all’interno di un ufficio e poi aveva percosso senza motivo una persona che si trovava in attesa della figlia infermiera a fine turno. Non è finita perché s’è avventato anche contro gli uomini della Benemerita insultandoli e spintonandoli nel tentativo di colpirli. I fatti risalgono alla settimana scorsa ma solo in questi giorni sono stati resi noti. La mattina dopo l’aggressione il tribunale di Vercelli per direttissima l’ha condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. Il dipendente è stato subito allontanato dalla direzione della struttura.