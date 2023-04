Una gita col quad finisce male: marito e moglie all’ospedale in codice rosso

Rosignano Monferrato – Stamane due coniugi sono finiti all’ospedale in codice rosso dopo essere usciti di strada col quad che si è ribaltato in un campo durante un’escursione nel bosco. Lui è stato ricoverato a Casale ferito a una gamba, mentre la moglie è stata trasportata all’ospedale di Alessandria con l’elisoccorso: le sue condizioni sono gravi. Sul posto i Vigili del fuoco, una squadra del 118, l’elisoccorso e i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti e l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo in quanto la zona è impervia e il sentiero scosceso.