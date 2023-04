Calcio Serie C – L’Alessandria cede in casa contro il Cesena

Alessandria (Alessandria 0 – Cesena 1) – Primo tempo migliore per gli ospiti che attaccano e collezionano un calcio d’angolo dopo l’altro. Nella ripresa è l’ex Chiariello a siglare il gol della vittoria romagnola, una vittoria di peso, che consente di restare al secondo posto in classifica mentre i Grigi hanno il secondo posto in zona Playout a oltre 40 punti sotto. Voila.

Alessandria (4-3-3): Liverani; Baldi, Checchi (35′ st Bellucci), Sabbione, Sini; Rota (31′ st Cori), Nichetti, Speranza (25′ st Guidetti); Lamesta (35′ st Gazoul), Sylla, Galeandro (35′ st Martignago). In panchina: 1 Marietta, 3 C. Renault, 7 G. Renault, 13 Nunzella, 6 Mionic, 8 Lombardi, 17 Perseu, 18 Pellegrini, 20 N’Gbesso, 27 Ghiozzi. Allenatore: Maurizio Lauro.

Cesena (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia (32′ st Chiarello), Silvestri; Albertini (1′ st Mustacchio), De Rose (27′ st Ferrante), Saber, Adamo; Bumbu (14′ st Brambilla); C. Shpendi (14′ st S.Shpendi), Corazza. In panchina: 44 Lewis, 97 Pollini, 3 Mercadante, 73 Pieraccini, 7 Zecca, 27 Calderoni, 24 Bianchi, 31 Udoh. Allenatore: Domenico Toscano.

Gol: 37′ st Chiarello.

Arbitro: Panetella di Bari.

Ammoniti: De Rose, S.Shpendi, Checchi, Lamesta, Sylla.