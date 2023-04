Dopo la sconfitta col Cesena i Grigi nei playout col S. Donato Tavernelle (forse)

La vigilia

Oggi è l’ultima partita di campionato. Ce la vediamo col Cesena che al momento occupa la seconda piazza in coabitazione con l’Entella. Le due erano fra le favorite della vigilia e adesso devono invece accontentarsi di disputare i play off. Il tutto sperando di arrivare fino in fondo a quel campionatino supplementare che riserva alla vincitrice, fra una trentina di aspiranti, uno strapuntino per la cadetteria. Il piazzamento finale può diventare decisivo, in cima e in fondo, perché dà diritto alle migliori classificate una serie di piccoli vantaggi durante il torneo finale per cui la segreta speranza che i cesenati vengano in Piemonte in gita turistica è fuori dalla realtà. Anche per i Grigi una remota possibilità di evitare i playout esiste ma ci pare buona solo per l’aritmetica. Oggi pomeriggio sarà lecito attenderci una partita vera, magari con un avvio circospetto per entrambe le contendenti, in attesa che succeda qualcosa su altri campi. Per il resto la truppa di Toscano è imbottita di ex mentre i Grigi hanno tutti gli effettivi disponibili. Al completarsi della classifica (oggi si gioca tutti alla stessa ora) si saprà se e con quale squadra andremo a spareggiare ma, quello che a prima vista sembra sia il nostro destino, non necessariamente potrebbe rivelarsi tale perché potrebbero arrivare sorprese dall’Imolese e magari dalla Lucchese (leggi penalizzazioni o esclusioni) che porterebbero, nella parte bassa della classifica del girone, soluzioni al momento imprevedibili. In settimana è filtrata una voce secondo la quale la trattativa per la cessione della Società da parte di patron Di Masi a tal Enea Benedetto sarebbe virtualmente chiusa. Ci crediamo poco ma, se fosse, da parte nostra una bella ravanata agli attributi è d’obbligo e un “in bocca al lupo” a chi pensa, qui da noi, ad un azionariato popolare per entrare in quota nella proprietà della società con cotanti azionisti di riferimento. Arrivano le formazioni: da notare che i Grigi schierano 4 under e, non essendoci necessità legate al minutaggio, significa che la nostra formazione tipo prevede quattro giovani, a prescindere. Quindi quei bugiardi in mala fede che vi hanno raccontato che Lauro è stato avvantaggiato, rispetto a Rebuffi, dal fatto di poter rinunciare agli under sono dei volgari mentitori in mala fede.

La partita

Il Cesena inizia a razzo, mette in campo una superiorità imbarazzante in ogni zona di campo, nei contrasti, nel recupero della palla, nel congegnare azioni d’attacco profonde e pericolose: 10 corner conquistati nella prima mezzora sono un record. Le occasioni create dagli ospiti in questo avvio bruciante sono almeno 3 di cui una, clamorosa, all’11’, sventata da un miracolo di Liverani. Dopo la mezzora di gioco la partita diventa più equilibrata, i Grigi cominciano a vedere la luce e provano a ribattere colpo su colpo, al punto da creare due occasioni da gol, una con Checchi di testa su corner (40’) e una con un contropiede devastante di Lamesta (45’).

A inizio ripresa l’Alessandria torna pavida con la tendenza al retropassaggio, molto consigliata e praticata con Rebuffi, che ritorna a far capolino fra le file mandrogne: Lauro in panchina si incazza come una bestia e richiama i suoi a giocare come si deve, nel frattempo all’ora di gioco sullo 0-0 i corner per il Cesena sono diventati 12 (andiamo un po’ meglio). Al 68’ il grande ex Corazza, su richiamo del giudice di linea, viene beccato ad alzare le mani su Checchi a palla lontana ed è espulso lasciando i suoi in 10 con i Grigi sempre più aggrappati alla partita. Lamesta al 70’ si mangia la più facile delle conclusioni. Il secondo tempo è decisamente più equilibrato della prima frazione. Nonostante ciò in inferiorità numerica, e grazie a due ex subentrati, Chiarello porta in vantaggio i cesenati al 83’ con una girata in area e poi, nonostante i cambi, il risultato non cambia più.

Finale 0-1.

Le pagelle

Liverani 6,5 – Monumentale nel primo tempo all’11’ ma sempre attento, determinato e bravo nei rinvii. Grande al 92’ con i piedi

Baldi 6 – Soffre come un animale dalla sua parte, soprattutto in avvio. Barcolla ma non cade e sbuffa fino alla fine

Checchi 5,5 – Si mangia un gol al 40’ di testa e dorme un po’ troppo in area ma l’avversario è davvero tambureggiante. Al 64’ si prende un giallo a metà campo su una palla innocua che andava verso la porta avversaria: una “cagata pazzesca” per uno della sua esperienza.

Bellucci (al 85’) sv

Sabbione 6,5 (nella foto) – Difensore centrale. Il migliore della difesa e, nei primi 45’, autore di due salvataggi miracolosi.

Sini 6 – Terzino sinistro. Non pare dannarsi troppo l’anima ma fa il compitino con ordine.

Rota 5 – “Tuttocampista” confusionario ma utile, non concede a sbavature clamorose benchè si innervosisca un po’ troppo.

Cori (76’) sv – Va a far coppia con Sylla là davanti e Lauro decide per la trazione anteriore.

Nichetti 6 – Bene lì in mezzo, tranne due giocate che potevano essere concepite meglio.

Speranza 5,5 – Vedi Rota, te lo trovi dappertutto a fare cose con poca qualità, purtroppo.

Guidetti (71’) sv

Lamesta 6 – Soffre all’inizio, poi al 45’ si inventa uno slalom e tiro in porta che provocano un brivido ai cesenati. Al 70’ avrebbe la palla giusta sul mancino ma sbaglia il tiro. Si becca poi un giallo per simulazione al 80’.

Martignago (all’85’) sv

Galeandro 5,5 – Lotta su ogni pallone che passa dalle sue parte ma costrutto poco. Si spegne nella ripresa.

Gazoul (all’85’) sv

Sylla 5,5 – Fa la guerra là davanti ma, nei primi 45’, è spesso soccombente. Sfiora il gol di testa al 87’.