Noi piemontesi siamo sempre più ignoranti

Torino – Secondo i dati raccolti nell’ultimo rapporto Istat Bes, acronimo che sta per Benessere equo sostenibile 2022, nel capitolo dedicato a Istruzione e formazione per cui qui da noi è solo lievemente più alto della media nazionale il dato sul numero di persone nella fascia 25- 64 anni che hanno almeno un diploma. La percentuale sale al 64%, era il 63%. Calano i laureati e la discesa è piuttosto significativa: dal 30,4% dell’anno pre – pandemia al 25,6% attuale, con un passaggio intermedio indicato nel rapporto 2021, il 27,4%. La media nazionale riferita al 2022 è in ogni caso più alta della nostra, il 27,4%. Soltanto il 23,5% dei piemontesi fruisce di eventi culturali (23,1% la media italiana) ed è una cifra ancora in calo rispetto al 2019, quando aveva superato lo sbarramento del 30%. Scende la percentuale di chi legge quattro o più libri all’anno e i quotidiani con una frequenza di tre volte o più la settimana (dal 42,1% del ‘21 al 40,5% attuale).