Rivolta nel carcere di Vercelli: un centinaio di detenuti si rifiutano di tornare in cella

Vercelli – Venerdì sera c’è stata una violenza protesta nel Carcere di Vercelli con un centinaio di detenuti che s’è rifiutato di rientrare in cella. Hanno iniziato a protestare sbattendo ripetutamente pentolame contro le inferriate. Secondo alcune fonti, la protesta sarebbe motivata dalle nuove disposizioni impartite dalla nuova direttrice Caterina Ciampoli, in arrivo dalla Toscana. In tarda serata la situazione si è normalizzata. Ieri mattina è arrivata la provveditrice regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Rita Russo per verificare la situazione mentre i trasferimenti di detenuti in arrivo sono stati bloccati. La popolazione carceraria a Vercelli allo scorso 20 marzo era di 291 persone, 263 uomini e 28 donne quando la capienza regolamentare si attesta a 205 uomini e 22 donne.