Torino – L’aria sta cambiando in tutt’Italia: il 25 aprile non passa più. Ora la gente lo evita e le manifestazioni vanno sempre più deserte. Non solo, perché, ieri in tarda serata, sono stati strappati i manifesti del 25 Aprile di Arci Torino affissi in via Vigone, in pieno centro, e gettati a terra. Una lunga serie di affissioni, circa una decina, sono state staccate e lasciate sul marciapiede.