Calcio Serie D – Casale pareggia ma la retrocessione è alle porte

Casale Monferrato – Finisce in rissa sul 2-2, partita che prometteva spettacolo a giudicare dalla classifica delle due formazioni ma che non ha regalato, almeno fino alla metà del secondo tempo, lampi importanti. Primo tempo a tinte opache con un Casale che passa però subito in vantaggio al 3’: appoggio di Kemayou per Ferro che da posizione decentrata angola la conclusione e sorprende Faccioli. Il casale gioca meglio e costruisce buone trame ma la difesa di casa si fa trovare preparata e non corre grossi pericoli. Unico squillo degno di nota al 25: Vicini per De Felice che crossa al centro per Di Battista che di testa colpisce la parte superiore della traversa. Pinerolo che non ha chance degne di nota se non tiri dalla distanza che però non impensieriscono la porta di Dosio. Si va all’intervallo sul 1 a 0. Si riprende e il Casale raddoppia: azione in linea dei casalesi che porta alla conclusione Kemayou, palla respinta dal portiere che però non può fare nulla sulla ribattuta del numero 77 Moreo. 2 a 0. Al 7 il Pinerolo si sveglia e trova la rete che riapre il match: traversone basso per Deriggi che trova la porta davanti a Dosio. Partita che si surriscalda con il Pinerolo in cerca della rete del pareggio e il Casale che cerca di gestire il risultato senza però trovare le giocate decisive. Pareggio del Pinerolo al 25’ con Amansour: al termine di un batti e ribatti il Pinerolo trova la rete del pareggio con il numero 2 che a porta vuota, dopo un a respinta di Dosio, insacca la rete che vale il 2-2. Partita che si innervosisce con entrambe e le squadre poco lucide in fase di palleggio, inizia la girandola dei cambi col Casale che sostituisce Kemayou e Ferro per Daidola e Varallo. Cerca di portare a casa il pareggio mister Pierantoni che a questo punto può affrontare le ultime gare che rimangono con un po’ più di serenità (vista la retrocessione quasi aritmetica) a partire da domenica prossima a Chisola.

Casale 2 – Pinerolo 2

Casale (3-5-2): Dosio; Zoboli, De Felice (25’st Oproiescu) , Vicini; Fossati, Baggio (27’st Daidola) , Di Battista, Esposito, Moreo (29’st Varallo) ; Ferro (32’st Cipollone) , Kemayou. A Disp. Dragone, Mazzucco, Ganassi, Diakite, Parisi. All. Pierantoni.

Pinerolo (5-3-2): Faccioli; Amansour, Utieyinog ( 20’st Ambrogio), Campagna, Ciletta ( 30’st Ferrato) Tonini ( 32’st Ciliberto); Costantino, Sangiorgi, Deriggi; Galasso, Maio. A disp. Bonissoni, Gaido, Mirabelli, Gjura, Ozara. All. Rignanese.

Gol: pt 3’ Ferro; st 4’ Moreo, 7’ Deriggi, 25’ Amansour.

Arbitro: Campazzo di Genova.