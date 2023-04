Calcio Serie D – Un Derthona concreto vince fuori casa grazie a una doppietta di Ciko

Pont Donnaz – Ritorna alla vittoria grazie a una rocambolesca rimonta il Derthona che vince due a uno ai danni di un Pont Donnaz appaiato la posizione sopra in graduatoria. Successo fondamentale per i tortonesi che si giocheranno tutto nelle prossime due partite per evitare il calderone playout. Tre punti che portano la firma neanche a dirlo di Sevo Ciko che segna la doppietta decisiva portando a 16 le sue marcature in stagione in campionato. Per i Valdostani un ko che lascia la squadra di Parisi a quota 44 punti a tre lunghezze proprio dal Derthona al momento al quindicesimo posto. Dopo dieci giri di lancette è il Pont Donnaz a portare in vantaggio gli orange: sugli sviluppi di un corner Grieco serve Masini., sponda di testa per Cottarelli che infila Fiory. Prova a reagire il Derthona con un paio di occasioni che però non riesce a sfruttare prima con Saccà e poi con Ciko. Nella ripresa ospiti pericolosi con Tarantino, poi nel giro di 4’ sale in cattedra Ciko: al 25’ sugli sviluppi di una rimessa laterale ci prova con Gueye, il cui tiro è rimpallato, la palla arriva al limite a Ciko che con un destro al volo da fuori supera Libertazzi. Al 29’ l1-2: Saccà serve Villa che viene atterrato, l’arbitro lascia correre, la palla arriva a Ciko che non sbaglia. Finisce così 1-2.

Pont Donnaz – Derthona 1-2

Pont Donnaz: Libertazzi, Cottarelli, Florio, Grieco, Bongani ( 42’st Yoccoz), Ferrando ( st 23’ Toure), Kambo, Sassi, Valenti, Masini, Raimondi (20’st Lala). A disp. Marengo, Doda, Chianese, Mendez, Yon, Viberti. All. Parisi.

Derthona: Fiory, Agazzi (13’st Villa), Tarantino, Saccà ( 32’st Romairone), Ciko, Manasiev, Tambussi, D’Arrigo, Fomov, D’Affonchio, Gueye ( 32’st Giannone). A disp. Procopio, Linussi, Amaradio, Governatori. All. Daidola.

Gol: pt 10’ Cottarelli; st 25’ Ciko, 29’ Ciko

Arbitro: Bassoli di Chieti