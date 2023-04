Pallacanestro A2 – Il Casale non c’è e perde in casa

Casale Monferrato – Il Monferrato deve alzare bandiera bianca nell’ultima giornata di andata del girone salvezza di serie A2, cadendo in casa per mano del Caffè Mokambo Chieti col punteggio di 72-67. Gli ospiti provano a condurre le danze fin dalla palla a due e a prendersi in fretta un abbondante scarto nel punteggio. La Novipiù oppone grande resistenza nel primo quarto cedendo un po’ di terreno alla sosta lunga (-6 all’intervallo). I Rossoblù riaccorciano in fretta le distanze in avvio di ripresa ma faticano a chiudere la partita: il verdetto definitivo è emesso solo nell’ultimo quarto, con un Justice in giornata di grazia, unico realizzatore nell’ultima frazione e autore di 18 punti da solo, e sorride a Chieti, che emerge vittoriosa dall’acceso duello di triple e di difese nelle battute conclusive. Prossimo impegno in casa domenica contro Staff Mantova.

Monferrato Basket – Caffè Mokambo Chieti 67 – 72 (19-21/ (32-38) 13-17/ (52-52) 20-24/15 -20 (67-72)

Monferrato Basket: 3 Sarto (pt 11), 4 Ellis (pt 2), 5 Carver ( pt 7), 6 Mele n.e, 8 Valentini ( 0 pt), 9 Formenti (0 pt), 14 Martinoni ( 13 pt), 21 Ghirlanda n.e, 30 Poom n.e, 33 Leggio ( 12 pt), 44 Justice ( 22 pt). All. Comazzi.

Caffè Mokambo Chieti: 8 Mastellari (pt 10), 10 Reale ( 0 pt), 14 Picchierri n.e, 24 Thoune ( 5 pt), 26 Jackson (pt 21), 27 Spizzichini ( pt 9), 33 Serpilli ( 14 pt), 34 Roderick (pt 2), 38 Febbo n.e, 96 Ancellotti ( pt 11). All. Rajola.

Arbitri: Dori, Yao, De Biase