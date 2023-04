Pallacanestro Serie B – Batosta casalinga per i Monferrini contro i Lombardi del Vigevano

Casale Monferrato – Sconfitta dolorosa per la Junior Libertas Casale che non entra quasi mai in partita e termina la gara con un parziale di – 32. Elachem Vigevano domina dalla seconda frazione in poi e tiene sotto scacco i ragazzi di Cristelli per quasi mezz’ora. Nella terza frazione qualche timido tentativo di ripresa da parte dei padroni di casa che però non impensieriscono mai in modo serio la squadra Lombarda. Buona la prova di Riva: miglior marcatore della squadra insieme ad Apuzzo e Raiteri, entrambi in doppia cifra. Prima frazione avara di reali emozioni, con le due formazioni che si studiano senza però trovare l’allungo decisivo: termina 15-14. Dalla seconda frazione in poi è un dominio incontrastato dei ragazzi di Vigevano, che, spinti dal numeroso pubblico accorso sulle tribune del Palaferraris, si portano all’intervallo lungo sul 35- 38. Al ritorno dagli spogliatoi la Elachem allunga ulteriormente il gap di vantaggio grazie a due triple di: Benites e D’Alessandro. Timido tentativo di rientro in gara con un parziale di 6-0 per la Junior che però non da mai la sensazione di poter recuperare la partita. Ultimo quarto di gestione con le due squadre che si rincorrono punto a punto ma è Vigevano a trovare di nuovo il match point del + 32.

Junior Libertas Casale – Elachem Vigevano 59 -92 (5-8 (15-14); 21-24 (35-39); 43-49 (48-65); 57-77 (59-92)

Junior Libertas Casale: 2 Riva (14 pt), 3 Jovanovic (2 pt), 5 De Ros (12 pt), 6 Kamar (pt 0), 9 Geraci (0 pt), 11 Avonto (2 pt), 16 Staffieri (0 pt), 17 Apuzzo (10 pt), 20 Raiteri (10 pt), 22 Ciocca (0 pt), 30 Negri (0pt), 70 Saladini (9 pt). All.Cristelli.

Elachem Vigevano: 2 Benites (9 pt), 6 Tagliavini (0 pt), 9 Mercante (12 pt), 10 Pisati (2 pt), 11 D’Alessandro (16 pt), 12 Strautmanis (12 pt), 13 Ragagnin (7 pt), 17 Nicola (3 pt), 18 Broglia (4 pt), 23 Spacasassi (0 pt), 33 Rossi (15 pt), 66 Peroni (12 pt).

Arbitri: Bortolotto, Bastianei.