Pallacenestro Serie A – Bertram Derthona massacrata a Napoli

Napoli – Sconfitta esterna, la quarta nelle ultime sei gare, per la Bertram che esce dal Palabarbuto di Napoli con un ko maturato nel terzo quarto. Bertram senza Harper, come annunciato prima della partita, si schiera con un quintetto base classico: Christon, Candi, Macura, Cain e Severini. Ottimo avvio di gara di Tortona che si porta a + 6 nel primo quarto chiudendolo in vantaggio di otto. Nel secondo buona la prova di Napoli che con uno Stewart stratosferico inanella tre triple consecutive che permettono però di chiudere il primo tempo solo sotto di due a Tortona. Nel terzo scappano i padroni di casa senza lasciare spazi in attacco a Tortona che deve cedere. Nell’ultima frazione si dilata lo svantaggio per la squadra di coach Ramondino che fatica a trovare canestri dalla lunga e non trova le giuste contromisure. Prossimo impegno domenica prossima contro Ea7 Milano. Sarà una partita da gustare che permetterà alla squadra piemontese di stabilire la posizione in graduatoria per i playoff.

Gevi Napoli – Bertram Derthona 82-69 ( 16-24/ 35-33/ 62-53)

Gevi Napoli: 0 Zerini ( 4 pt),1 Howard ( pt 9), 3 Young N.e, 6 Michineau ( 21 pt), 9 Dellosto N.e, 22 Matera N.e, 16 Uglietti ( pt 6), 20 Wimbush ( 6 pt), 22 Williams ( 18 pt), 30 Stewart ( 18 pt), 83 Bamba N.e, 88 Grassi N.e. All. Pancotto.

Bertram Yacht Derthona: 0 Christon (21 pt), 1 Mortellaro N.e, 7 Candi (13 pt), 8 Tavernelli, 10 Nikolic N.e, 12 Filloy (7 pt), 20 Severini ( 4 pt), 24 Daumn (2 pt), 30 Cain ( 5 pt), 43 Radosevic ( 6 pt), 55 Macura ( 11 pt), 73 Filoni N.e. All. Ramondino.