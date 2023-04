Pallavolo Femminile Serie C – Bella vittoria in trasferta delle Mandrogne

Torino – L’Alessandria Volley in trasferta a Torino ha conquistato la sua ventitreesima vittoria di questo campionato avendo la meglio delle locali del Vanchiglia con il risultato di 0 a 3 frutto dei parziali set chiusi sui punteggi di 20/25, 19/25, 21/25. Dopo questa giornata alcuni verdetti sono già stati sanciti: Alessandria Volley, Lilliput Settimo Torinese, Rosaltiora Verbania hanno già staccato da tempo il pass per accedere ai playoff sfidando le prime tre del Girone A. Tra campionato e Coppa Piemonte quella di Sabato è stata la terza partita in cui la squadra del presidente Andrea La Rosa erano chiamate ad affrontare le ragazze del Vanchiglia. Tre gare e tre vittorie per tre a zero ma visti i risultati non si devono trarre facili conclusioni perché le ragazze di coach Emanuele Alpignano sono sempre state sul pezzo con bravura e capacità tecnica. Primo set, al contrario delle altre partite, con partenza sprint delle Alessandrine che si portano sul punteggio a loro favore di 8-3. Recupero avversario con cinque punti consecutivi e situazione di parità. Il set prosegue con fasi alterne fino al punteggio di 22-19: poi tre punti delle Alessandrine concludono la contesa sul 25-20. Secondo set costruito su un inizio con continui cambi palla, che portano il punteggio sul 12-9 in favore delle alessandrine. Coach Ruscigni con una serie di cambi ottiene il 6-0 come parziale chiudendo il set sul 25-19. Ultimo set chiuso sul 25-21 e risultato finale sul 3-0 che permette di incamerare tre punti e mantenere così la vetta a due giornate dal termine della regular season.

La Vanchiglia To Play – Alessandria Volley 0-3 (20-25/19-25/21-25)

La Vanchiglia To Play: 13 Accossato, 12 Bertucci, 3 Bott, 22 Calcagno, 18 Cardone, 11 Ciccarone, 8 Fici, 16 Franceschini, 7 Guidoni, 5 Moletto, 23 Nicolaescu, 10 Wynants, 9 Zampis. All. Alpignano.

Alessandria Volley: 13 Bernagozzi, 5 Cazzullo, 3 Ferrari, 12 Fracchia, 18 Furegato, 11 Giacomin, 10 Marku E, 9 Marku R, 17 Oberti, 8 Ponzano, 6 Rinaldi, 16 Soriani. All. Ruscigni.

Arbitro: Gentile