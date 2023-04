A pensar male si fa peccato ma…

Il campionato è finito e siamo nei playout per cui ci toccherà spareggiare (probabilmente) contro il San Donato Tavernelle. Dalla nostra abbiamo il vantaggio che, conquistando due pareggini, in D ci vanno gli avversari. La classifica finale però è ancora sub iudice perché, come abbiamo già scritto, ci sono squadre del nostro girone (al momento Imolese e Siena) che rischiano ulteriori penalizzazioni quindi gli accoppiamenti per gli spareggi potranno ancora mutare. Nel caso, sicuramente slitteranno le date prefissate, vedremo. Una cosa è certa, visto l’andamento a dir poco discutibile della Giustizia Sportiva in questa stagione a tutti i livelli: ci sarebbero da rivedere principi, norme e uomini in questo settore delicato e centrale nella vita dei campionati. Della sconfitta di domenica scorsa contro il Cesena abbiamo già parlato e ribadiamo che, al di là delle sofferenze patite in avvio, abbiamo costruito qualche buona opportunità e, almeno nella ripresa, abbiamo retto il colpo. Dispiace aver preso sul finire il gol cesenate in superiorità numerica con Chiarello lasciato colpevolmente libero in area. Un atteggiamento, quello della superficialità e della scarsa concentrazione, che ha caratterizzato in negativo la nostra stagione. Diciamo che con Lauro la situazione è migliorata rispetto alla gestione tecnica (si fa per dire) di Rebuffi, autentico esempio di inadeguatezza al ruolo. Speriamo solo che il livello raggiunto faticosamente grazie alle sedute di allenamento di Lauro sia sufficiente a sfangarla. Sul fronte societario qualche rimescio c’è e pare che non sia da scartare addirittura l’ipotesi di “noleggio” della società concesso da patron Di Masi a qualche gruppo interessato, soluzione mai praticata nel calcio professionistico e, a ben pensarci, difficilmente foriera di gestioni illuminate. In stand bye pure la tanto sbandierata soluzione “dell’azionariato popolare” promossa dall’associazione “IdealeGrigio” al punto che il giornalista Capo Ufficio Stampa in pectore dell’iniziativa, partito in tromba a rimorchio degli ideologi dell’operazione, ultimamente ne scrive come semplice cronista. Che costui tema che gli stia saltando l’agognata integrazione alla sua già pingue pensione? Vedremo. Per cominciare l’operazione strombazzata ai quattro venti non sta in piedi dal punto di vista meramente giuridico: vi siete mai chiesti perché in tanti anni il sistema-calcio, pur governato da personaggi profondamente diversi, ha sempre cassato una soluzione che preveda, nella composizione della proprietà di una società professionistica, una quota riservata ai tifosi? E di proposte in tal senso ne sono state fatte tante e a cadenze regolari, ma con identico risultato: no a soluzioni del genere. Andando avanti nei tempi poi, lo diciamo agli ideatori e propositori di questa rivoluzione copernicana, si rischia di rendere inutile ogni tipo di ipotetica cogestione e, diciamolo francamente, questa soluzione puzza di strumentalizzazione politica da lontano. È chiaro che nessuno dei potenti del calcio, a qualunque colore politico appartenga, vuole aver a che fare con un precedente che preveda in futuro situazioni difficili da gestire.

Della serie: “A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca” di andreottiana memoria.