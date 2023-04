Abbiamo celebrato una sconfitta e abbiamo toccato il fondo: l’Italia è morta

Alessandria (Andrea Guenna) – Al di là del fatto che chi scrive è da sempre liberale (tessera del 1978), libero muratore (ormai in sonno – tessera del 1984), consigliere comunale del Partito Liberale Italiano a Novi nel 1990 e autenticamente democratico; diretto discendente di due Federati dell’officina Bienfaisance di Via Pontida (Andrea Guenna e Antonio Rivaro) che diede vita ai moti del 1821 e poi al Risorgimento; al di là del fatto che mio padre dall’8 settembre 1943 al 31 agosto 1945 è stato rinchiuso come IMI in un lager tedesco; al di là del fatto che nella mia famiglia ci sono stati dei caduti in guerra e dei combattenti sia coi fascisti che coi partigiani (ma tutti comunque fieri italiani): Mario Guenna convintamente Fascista e Stefano Lurgo sinceramente nei ranghi della brigata partigiana del capitano Nuto Revelli nelle Langhe; al di là del fatto che i partigiani – con tutto il rispetto – erano quattro gatti (alla fine circa trentamila, anche se poi hanno sfilato in trecentomila) e non hanno liberato l’Italia che è stata invece occupata e liberata dagli inglesi (altrimenti arrivavano i soldati di Stalin); è una vergogna che, nel corso d’una cerimonia ufficiale, si dia lettura dell’atto di Resa dell’Italia del 1945, celebrando di fatto una sconfitta. Quel documento firmato proprio a Palazzo Ghilini il 28 aprile 1945 è stato letto stamane nell’androne della Prefettura di Alessandria.

A seguire, tanto di corteo delle autorità – accompagnato dalla Banda Civica “Orchestra di Fiati G. Cantone” di Alessandria – che s’è recato in Comune e al Monumento ai Caduti in corso Crimea.

Chi scrive, avendo fatto nel lontano 1977 l’ufficiale di complemento al Nizza Cavalleria di Pinerolo (oggi di stanza a Torino), eroico 1° Gruppo Squadroni Italiano (1690), il secondo gruppo dopo il Genova Cavalleria (1683), combattente sul fronte russo nel 1942, nonché tra le più antiche e gloriose Cavallerie Militari del Mondo, sempre vittorioso in difesa del Tricolore, mi vergogno di essere italiano quando in questa povera nazione, ammorbata dalla menzogna sistematica, dalla malafede, dall’arrogante ignoranza, dalla malavita e dalla corruzione, non si pensi a niente di meglio che celebrare la più grande e umiliante sconfitta bellica della sua storia millenaria. È uno scandalo.