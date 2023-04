Angelino Alfano entra nel Gruppo Gavio

Torino – L’Assemblea degli azionisti di Astm Spa (Autostrada Milano-Torino, Gruppo Gavio) in Via Regina Margherita, ha approvato il Bilancio di esercizio 2022 e distribuito un dividendo per un ammontare pari a 0,46 euro per ciascuna delle 65.005.975 azioni aventi diritto agli utili e, quindi, complessivamente per un importo pari a 29.902.748,50 euro e di porre in pagamento tale riserva con decorrenza 1° giugno 2023. ASTM S.p.A. è un gruppo industriale attivo nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nella tecnologia. Il Gruppo è il secondo operatore autostradale al mondo con circa 4.547 km di rete in gestione in Italia, Brasile (attraverso la società Eco Rodovias) e Regno Unito. Nell’EPC, ASTM opera attraverso SINA, realtà di ingegneria del Gruppo, e ITINERA, attiva nella realizzazione di infrastrutture e progetti di edilizia civile-industriale. Nella tecnologia, ASTM è presente attraverso SINELEC (infomobilità, esazione pedaggi). Quotata alla Borsa Italiana, ASTM è sottoposta a direzione e coordinamento di Nuova Argo Finanziaria, costituita da Aurelia-Famiglia Gavio (60%) e Ardian (40%). L’assemblea ha successivamente provveduto a nominare, in sostituzione del dimissionario ingegner Alberto Rubegni, l’avvocato Angelino Alfano (partner dello studio legale Bonelli Erede e tra il 2008 e il 2018 ministro degli Interni, della Giustizia e degli Esteri) nuovo consigliere e presidente del Consiglio di Amministrazione. Alfano è esperto di diritto civile e dell’impresa nonché di relazioni internazionali e diplomazia economica. Ha rivestito importanti ruoli accademici e istituzionali, tra cui deputato alla Camera dal 2001 al 2018. Ha ricoperto tra il 2008 e il 2018 il ruolo di Ministro in tre differenti Ministeri, quali Ministro della Giustizia, Ministro dell’Interno, Ministro degli Affari Esteri. Ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri tra il 2013 e il 2014. È stato membro del Consiglio dell’Unione Europea per il settore della Giustizia e Affari Interni e membro del Consiglio dell’Unione Europea per gli Affari Esteri. Durante il semestre di presidenza italiana del 2014 ha presieduto il Consiglio dei ministri degli affari interni dell’Unione Europea. Nel maggio del 2009 ha presieduto il G8 Giustizia, nel 2013 il G6 dei Ministri dell’Interno, nel 2017 il G7 dei Ministri degli Esteri e sempre nel 2017 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Attualmente, l’avvocato Alfano è Presidente della Fondazione De Gasperi nonché Presidente di Policlinico San Donato SpA. È adjunct professor del corso “Islam in Europa: migrazioni, integrazione e sicurezza” presso l’Università Luiss di Roma nell’ambito della laurea magistrale in scienze politiche. Il curriculum del Presidente Angelino Alfano è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Governance.