Da Bipa – ad Alessandria il 29 aprile alle 16:30 aprile ore 16,30: “Convegno fiumi, cultura e sviluppo del territorio”; a Tortona il 30 aprile: “Il fiume della poesia”

Prende finalmente il via il progetto, articolato e molto impegnativo, che varie associazione letterarie di Alessandria, Piacenza, Parma, Cremona e Bologna hanno avviato per il 2023. Si chiamerà Un Po di poesia, e porterà in varie località del nord Italia poeti, scrittori, artisti, musicisti e intellettuali a confrontarsi sullo specifico della letteratura ma anche sullo sfondo di crisi ambientale e antropologica in cui ci si trova, ora più che mai, a vivere e produrre cultura. L’importanza e il grande impegno organizzativo sono sottolineati dal grande numero di artisti, Fondazioni, Enti pubblici, Accademie e Associazioni che hanno inteso appoggiarlo concretamente. I primi eventi in programma saranno ad Alessandria (29 aprile) e Tortona (30 aprile), nella splendida sala del Broletto, vero gioiello oggi sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il Convegno Fiumi, cultura e sviluppo del territorio (si veda la locandina allegata) appare solo superficialmente diviso in una parte ambientale e una letteraria: i relatori, tutti di altissimo profilo, porteranno contributi di riflessioni e dibattito. Aprirà Mauro Ferrari, Presidente della Biennale italiana di poesia fra le arti; seguiranno, per il primo blocco, condotto a mo’ di salotto, l’etologo alessandrino Gianni Ravazzi, che dialogherà con il biologo Giuseppe Zicari e l’apicoltore Giacomo Acerbi in merito ai problemi ambientali e alla gestione del territorio.

Per la parte squisitamente letteraria, ci saranno altri ospiti di eccezionale caratura: Fabio Pusterla, poeta e traduttore, Alberto Bertoni, poeta e critico, docente all’Università di Bologna, il poeta e filosofo Alessandro Pertosa e Remigio Bertolino, il più grande dialettale piemontese. Gli interventi saranno moderati da Alberto Sinigaglia, giornalista ed ex direttore di Tuttolibri.

Domenica 30 aprile 2023 (Cfr. locandina allegata) dalle 15 alle 19, a Tortona nel Chiostro dell’Annunziata (in caso di pioggia nell’adiacente Sala Giovani del Teatro Civico) 5 artisti (Dome Bulfaro, Andrea Franzosi, Tiziana Prato, Serena Rossi, Massimo Silvotti) interpreteranno su una tela di venticinque metri (Il fiume della poesia) le poesie di autori contemporanei, accompagnati dall’esposizione di immagini dei fotografi Bruno De Faveri e Adriano Giraudo e dalle melodie del gruppo tortonese Mosto e la sobria orchestra Timorasso.

Sabato 20 maggio, dalle 9 alle 13, la tela Il fiume della poesia, ripercorrendo il transito dell’acqua che irrigando i campi consente le coltivazioni i cui prodotti sono vengono venduti nei mercati, diverrà La Poesia al Metro, proposta in vendita al Mercato Biologico di Volpedo.

Per tutte le informazioni:

www.biennalebipa.com