Insieme alla complice una ladra entra in casa d’un anziano per rubare ma è bloccata dai Carabinieri

Casale Monferrato – Bloccata appena fuori casa della vittima che ha tentato di derubare. Hanno battuto tutti sul tempo i Carabinieri di Casale che nel pomeriggio di martedì 25 aprile scorso hanno arrestato in pieno giorno una donna di 44 anni, italiana, residente in città, con molti precedenti penali, che era entrata con una complice dalla finestra in un appartamento di Via Bligny. Il proprietario, un uomo di 88 anni che stava riposando, si è accorto dell’intrusione e ha subito avvisato gli Uomini della Benemerita che in pochi minuti erano già sul posto. Le due donne se la sono data a gambe ma la ladra non ha fatto in tempo a svignarsela in quanto i Carabinieri l’hanno bloccata mentre usciva dal palazzo. Quindi, grazie ad accurati accertamenti, i militari hanno individuato anche la complice, una donna di 45 anni, anche lei casalese, che è stata denunciata in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Il Giudice ha invece convalidato l’arresto per la donna di 44 anni a un anno e nove mesi di reclusione.