Clamoroso ma previsto: il Tribunale di Alessandria ha condannato il Soggiorno Borsalino a pagare subito 1,5 milioni di Euro, poi si vedrà 

Alessandria – Oggi il Tribunale di Alessandria ha ingiunto al soggiorno Borsalino un pagamento immediato e senza dilazione – per il fatto d’essere pluridebitore e tanto spregiudicato da cercare di sottrarsi miserabilmente di onorare i propri impegni – di ben € 1.371.532,81 oltre agli interessi, come da domanda, e le spese. Il tutto fa una somma di circa 1,5 milioni di euro che si aggiunge al precedente debito consolidato di circa 9 milioni, per un totale stratosferico che supera i 10 milioni di Euro.

Naturalmente il Foglio della Fca non scrive niente, i Piccoli fogli locali neppure, le radio locali si trastullano con altri argomenti e con incidenti stradali da autoscontri delle giostre, mentre gli unici sul pezzo, come sempre, da 15 anni, siamo sempre, solo, e onestamente noi di Alessandria Oggi che, per questo, ci becchiamo querele a grappolo (che, tuttavia, vinciamo quasi sempre).

Il Decreto immediatamente esecutivo del Tribunale di Alessandria è firmato dalla giudice Roberta Brera che ringraziamo a nome della collettività alessandrina.

Gli è che, da oggi, il Soggiorno Borsalino avrà tutti i propri beni pignorati con le banche che hanno in pugno l’immobile.

E lo studio legale Dal Piaz di Torino ora cosa fa? Cosa dice?

Stiamo aspettando la sua risposta che, nel caso ci fosse, pubblicheremo volentieri.

Così, per dovere di cronaca e per la precisione.