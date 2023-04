Gioco d’Azzardo Patologico, attivati in Asl a Voghera Sportelli di ascolto

Voghera – Come a Pavia, anche a Voghera è stato attivato lo “Sportello di Ascolto” al Poliambulatorio di via Barenghi.

La strutturazione dello Sportello di ascolto è prevista anche nell’ambito della realizzazione dell’obiettivo che prevede di avviare attività di diagnosi e cura negli Istituti Penitenziari in particolare per i pazienti affetti da disturbi da uso di sostanze e gioco d’azzardo. All’interno delle carceri il progetto prevede la realizzazione di incontri di gruppo a finalità informativa, psicoeducativa o terapeutica. Perseguendo l’obiettivo della prevenzione e del contrasto al gioco d’azzardo patologico, si sono attivati interventi rivolti alle comunità psichiatriche del territorio dove, attraverso lo strumento dell’incontro di gruppo, si offre la possibilità di cura qualora si dovesse riscontrare la presenza di un gioco patologico.