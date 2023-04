Da Alessandria a Torino un siluro a Palenzona: vittima sacrificale? Luigi Bonzano

Alessandria – La nomina di Palenzona al vertice della Fondazione Crt avrebbe un prezzo: si chiama Luigi Bonzano (nella foto). Qui da noi per andare avanti talvolta bisogna avere il palato buono per buttar giù certi bocconi, ma il palato del camionista di Pozzolo stavolta non ce l’ha fatta: Gli è venuto un rigurgito. Non ce l’ha fatta a favorire il suo fido scudiero Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per la surroga del suo vice Cesare Rossini (presidente della Fondazione Slala), che ha terminato il mandato. I due terzo del Cda di Cral si sono astenuti mentre uno ha votato contro e solo tre a favore proprio di Luigi Bonzano, amministratore del gruppo della logistica BCube di Casale Monferrato. Ieri il consiglio generale votava per nominare un nuovo componente nel cda al posto dell’avvocato Cesare Rossini (anche presidente della Fondazione Slala) che ha terminato il mandato e non può più essere confermato. Il presidente Luciano Mariano proponeva un nome secco, quello di Luigi Bonzano, 43 anni e ad di Bcube, nota azienda casalese di logistica. Erano presenti dieci componenti su 11: tre voti a favore, uno contrario e sei schede bianche.