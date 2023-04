Pallavolo Prima Divisione – Alessandria Volley rimonta e vince

Tollegno – Vince in rimonta la squadra di mister De Magistris che, con un risultato di tre a uno tutt’altro che scontato, sconfigge le temute avversarie del Tollegno nell’andata dei quarti di finale dei playoff. Primo set in cui le alessandrine tremano: sotto con un parziale di 11-0 riescono a riaccorciare ma non a recuperare pienamente perdendolo con il punteggio di 25-16. Secondo set meno movimentato dove le ragazze ospiti vanno subito sopra di cinque e poi allungano ulteriormente fino al massimo vantaggio di +8. Finisce 17-25. Terzo set più combattuto con le padrone di casa che rimangono sopra di uno fino al 13-12 in loro favore: a questo punto le alessandrine pareggiano e vanno avanti di cinque, fino a vincere il set per 21-25. Ultimo set dove prendono ancora più coraggio le ospiti e portano a casa una vittoria chiave in vista del ritorno che si disputerà Mercoledì al Palacima di Alessandria.

Gruppo Sportivo Tollegno – Alessandria Volley 1-3 (25-16/ 17-25/ 21-25/ 16-25)

Gruppo sportivo Tollegno: 20 Bracco, 31 Falcone,17 Fornaro, 18 Gariazzo, 5 Mancin, 36 Mares, 10 Piras, 16 Pivano, 24 Rossetti, 23 Sartini, 14 Siciliano, 27 Tallarico. All. Simone.

Alessandria Volley: 10 Almeta, 6 De Magistris, 18 Fili’, 8 Franzin M. 11 Franzin V, 17 Giampaolo, 13 Lici, 12 Monge, 4 Nieddu, 9 Oberti, 3 Repetto. All. De Magistris.

Arbitro: Beuto