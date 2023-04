Taglia la rotonda e finisce all’ospedale

Spinetta Marengo – Un uomo di 28 anni residente ad Acqui Terme è finito all’ospedale di Alessandria in codice giallo vittima di un Incidente stradale nella notte. Mentre era alla guida della sua Cinquecento per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto tagliando la rotatoria davanti al cimitero. Nell’impatto, la vettura ha riportato seri danni soprattutto alla fiancata dal lato guidatore.

Il conducente è stato soccorso da una squadra del 118 che lo ha ricoverato all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche agenti della Polizia Municipale di Alessandria che stanno lavorando per appurare le cause dell’incidente.