Alessandria ha accolto il raduno regionale dei Bersaglieri

Alessandria (Ansa) – Ieri molti alessandrini hanno seguito nella centrale piazzetta della Lega, ad Alessandria, il concerto della Fanfara “E. Lavezzari” di Asti, uno degli appuntamenti del Raduno Regionale Bersaglieri. Il programma del pomeriggio si è aperto con la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione di una Corona d’alloro ai Caduti in corso Crimea. A Palazzo Monferrato, invece, si è tenuto un convegno storico. È arrivato in città anche il generale Ottavio Renzi, presidente nazionale dell’Associazione. Per oggi, confermata l’inaugurazione del Monumento al Bersagliere in piazza Valfrè, cui seguirà il corteo in sfilata verso la Cittadella. Il raduno è stato voluto dagli iscritti della sezione “E. Franchini” di Alessandria, con l’approvazione del direttivo regionale, per celebrare le tante azioni messe in campo dal 2007, anno della ricostituzione, a oggi.