Calcio Eccellenza – Luese in souplesse sulla Cbs Scuola Calcio

Alessandria – Vince facile la Luese che sale in classifica, anche se la salvezza, obiettivo stagionale, era già stata conquistata anticipatamente. Buona la prova della troupe di Adamo che non si fa pregare e dopo la sconfitta della precedente giornata si riprende e regala ai suoi tifosi altri tre punti. Ancora una giornata poi la squadra di Adamo potrà festeggiare la conquista della salvezza ampiamente meritata sul campo.

Il primo squillo è dei torinesi: punizione dalla destra di Barrella che sorprende Tamburelli sul proprio palo, la palla colpisce il legno e finisce fuori. Meglio la Cbs nei primi minuti che costruisce gioco e si rende pericolosa dalle parti del portiere. All’11 però è un lampo dei padroni di casa che regala il vantaggio: palla persa in fase difensiva dal Cbs, ne approfitta Viscomi che davanti al portiere non sbaglia. La Luese non si ferma e tenta subito di trovare il raddoppio: lancio lungo di Ragusa per Neirotti che aggancia e di prima intenzione conclude sfiorando la traversa. La Cbs tenta di reagire: sempre Barrella dalla destra si accentra ma non trova la porta. Al 28’il raddoppio della Luese: contropiede fulmineo dei ragazzi di Adamo che servono sulla scia di destra Binello che serve al centro Neirotti che non sbaglia a porta vuota. Fine primo tempo sul punteggio di 2-0. Secondo tempo a tinte opache con le due squadre che provano a studiarsi ma la Cbs non trova lo spunto per riaprire la partita. Ci prova ancora Binello da fuori ma la palla oltrepassa la traversa. Niente da fare per la Cbs che però trova la rete nei minuti di recupero che accorcia le distanze: Tursi in area si gira e batte il portiere nell’angolino. Finisce 2-1 per la Luese che trova altri tre punti fondamentali in chiave salvezza. Prossima sfida per la Luese ad Acqui Terme Domenica prossima con la formazione di mister Adamo chiamata a chiudere in bellezza il campionato.

Luese – Cbs Scuola Calcio 2-1

Luese: Tamburelli, Dan (23’ st Di Carlo), Guglielmi, Mendolia, Silvestri, Amendola, Viscomi (30’st Ferretti), Ragusa, Neirotti 1, Neirotti 2, Binello. All. Adamo.

Cbs Scuola Calcio: Hajdari, Gallazzi, Bara, Cristiano, Bottale, Ferrarese, Massaro (25’st Tursi), Anelli, lotta, Barrella, 11 Principalli. A disp. Ventura, Ferrando, Ricci, Spione, Zilli, Matera, Tursi, Achino. All. Meloni

Gol: 11’ Viscomi, 28’ Neirotti; 46’ Tursi.

Arbitro: Brescia di Novara.