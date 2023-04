Daniele Novara ci spiega come funziona il “metodo maieutico” da usare coi figli

Alessandria – Daniele Novara, pedagogista, fondatore di molti best-sellers di successo come “Urlare non serve a nulla” con 70.000 copie vendute, è il fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, che promuove il metodo maieutico nei contesti educativi ed aziendali con sede a Piacenza e a Milano. Il dottor Novara, molto presente sul territorio nazionale con la “Scuola Genitori”, progetto nato a Piacenza nel 2011, che prevede incontri e laboratori aperti ai genitori, insegnanti ed educatori con esperti del Centro , sarà ospite in Alessandria dopo tanti anni, nella scuola “Casa Angelo Custode”, per una conferenza dal titolo “Dalla parte dei genitori, come educare insieme” che terrà con la dottoressa Antonella Gorrino pedagogista e sua allieva, alessandrina ed esperta in mediazione di conflitti. Un’occasione per ascoltare i temi fondamentali della pedagogia maieutica di Novara che scaturisce dal lavoro trentennale di formazione, ricerca scientifica e attività di consulenza con le famiglie. Come uscire dall’equivoco del “fai-da-te” e ritrovare finalmente il proprio compito educativo sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante l’incontro.

L’approccio maieutico si basa sulla valorizzazione della relazione educativa e sull’apprendimento, quindi, un approccio puramente pedagogico, sia in campo scolastico che a vantaggio delle famiglie, spesso in difficoltà con la gestione dei figli. Il metodo è pratico e operativo orientato a tirar fuori le risorse che servono per fare le mosse giuste. Gli studi di consulenza pedagogica col metodo di Daniele Novara “Parent Counseling” si trovano a Piacenza, Milano, Brescia, Modena e da quest’anno anche ad Alessandria. Un’occasione per confrontarsi con temi all’ordine del giorno (scuola, famiglia e genitorialità) e per far conoscere agli alessandrini i propri concittadini, come Antonella Gorrino che danno lustro alla città in giro per l’Italia e non solo.