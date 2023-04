Pallacanestro Serie A2 – Il Monferrato Basket cede in casa contro lo Staff Mantova

Casale Monferrato – Vince Mantova in un finale thrilling: 98-102 al termine di un finale infuocato deciso dalla disputa di un tempo supplementare. Sherrill si rende protagonista di una partita sontuosa. Già all’andata era stato l’uomo in più. I suoi 41 punti sono una sentenza glaciale su una gara che la Novipiù stava portando a casa con merito. Ora la posta in gioco si fa ancora più importante. Domenica trasferta da non sbagliare contro Ravenna, prima del bis con San Severo, in casa, e Chieti, fuori. Monferrato che scende sul parquet così: Valentini, Justice, Carver, Martinoni e Sarto. Sono proprio del capitano i primi punti di giornata. Mantova non vuole perdere la scia e non ci sta. Sherrill che sarà la spina nel fianco per tutto il match, si rende protagonista subito di un gioco da sei punti. L’appoggio di Martinoni e lo scippo di Sarto fa volare i rossoblu. Ghirlanda, che finalmente torna in campo dopo l’infortunio, segna il +10. Primo quarto che si chiude 27-15. Sherrill apre il quarto con una tripla. Carver ed Ellis tengono il vantaggio sul +11, ma dura poco. Mantova si riavvicina con la tripla di Cortese e Sherrill che porta gli ospiti sul -3. Il canestro di un instancabile Sherrill manda le squadre negli spogliatoi sul 42-40. Terzo quarto dove Mantova praticamente domina: prima Sherril, chiuderà con 41 punti, poi Iannuzzi con un gioco da sei lanciano i Lombardi. Prova a fermare la sequenza Comazzi chiamando il time-out. Ma non c’è niente da fare, Mantova parte e nessuno riesce a fermarla. Terzo periodo che si chiude 20-28. Ultimo quarto al cardiopalma. Justice si fa sentire con due triple, prima che Sherrill ristabilisca le distanze. Manca poco alla fine e sul punteggio di 85-85 si va all’overtime. La storia dura tre minuti perché ai liberi Mantova è più attenta e porta a casa una vittoria chiave per la salvezza.

Monferrato Basket – Staff Mantova 98-102 (27-15/15-25/ 20-28/ 23-17/13-17)

Monferrato Basket: 44 Justice (21pt, 4/8 0/8), 14 Martinoni (19 pt, 4/8 2/4), 3 Sarto (14 pt 1/2 4/7), 5 Carver (12 pt, 4/7 0/0), 9 Formenti (11 pt, 1/2 2/6), 33 Leggio (9 pt 0/0, 3/7), 4 Ellis (4 pt,2/5 0/3), 30 Poom (4 pt, 2/2, 0/0), 8 Valentini (pt 2 1/2 0/0), 21 Ghirlanda (2 pt, 1/1 0/1), Mele n.e. All. Comazzi.

Staff Mantova: 73 Sherrill (pt 41 4/8 8/11), 28 Ross (16 pt, 8/14 0/2), 7 Iannuzzi (15 pt, 5/9 0/0), 8 Veronesi (pt 9 2/3, 1/1), 16 Cortese (2/3 1/1), 14 Janelidze (6 pt 3/5 0/1), 31 Calzavara (3 pt 0/1 1/2), 3 Criconia (pt 3 0/0 1/2). A disp. Lo, Vukobrat. All. Zanco.